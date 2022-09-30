Гандбольный клуб из райцентра Воронежской области вышел в полуфинал международного турнира

Воронежские гандболистки стали единственными, кто не одержал ни одной победы – три поражения с общим счетом 27:67. Фото организаторов турнира.

Сегодня, 30 сентября, в СКЦ «Согдиана» завершился первый раунд международного гандбольного турнира «Балканский мост» среди девушек 2009 г.р. По итогам второго игрового дня определились четыре участника полуфинальной стадии.

Команда Воронежа потерпела самое пока разгромное поражение на этом турнире – уступила девушкам из Санкт-Петербурга со счетом 6:27. Тем временем гандболистки из Рамони переиграли команду Ставрополя – 16:12.

В итоге в полуфинал вышли коллективы из Краснодара, Белгорода, Санкт-Петербурга и Рамони. Причем, у трех команд (за исключением Белгорода) по пять очков и ни одного поражения. В свою очередь воронежские гандболистки стали единственными, кто не одержал ни одной победы – три поражения с общим счетом 27:67.

Завтра, 1 октября, в «Согдиане» пройдут полуфинальные матчи, а также встречи раунда за 5-8-е места. Путевки в финал между собой разыграют Краснодар с Рамонью и Белгород с Санкт-Петербургом. Завершится турнир среди девушек 2 октября.