Мобилизованные воронежцы могут попросить повторного медосвидетельствования

Воронежцы, которые не согласны с тем, что они годны для мобилизации, могут попасть на дополнительное медицинское освидетельствование. Об этом рассказали в военном комиссариате Воронежской области в пятницу, 30 сентября.

Чтобы попасть на медосвидетельствование, мобилизованный должен подать рапорт на имя командира части о ненадлежащем состоянии здоровья.

Напомним, воронежцы, которые по какой-либо причине были мобилизованы незаконно, начали возвращаться домой. Пока конкретных цифр региональные власти не называют.