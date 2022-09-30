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Общество30 сентября 2022 16:35

Мобилизованные воронежцы могут попросить повторного медосвидетельствования

Как это сделать рассказали в военном комиссариате
Мария Щербакова

Воронежцы, которые не согласны с тем, что они годны для мобилизации, могут попасть на дополнительное медицинское освидетельствование. Об этом рассказали в военном комиссариате Воронежской области в пятницу, 30 сентября.

Чтобы попасть на медосвидетельствование, мобилизованный должен подать рапорт на имя командира части о ненадлежащем состоянии здоровья.

Напомним, воронежцы, которые по какой-либо причине были мобилизованы незаконно, начали возвращаться домой. Пока конкретных цифр региональные власти не называют.