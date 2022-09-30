Движение в центре Воронежа перекроют на два дня

С 1 и 2 октября в Воронеже будет перекрыто движение автомобилей у Центрального стадиона профсоюзов. Как пояснили в мэрии, это необходимо для обеспечения безопасности игры Чемпионата по футболу. Ограничения коснутся всех улиц, примыкающих к стадиону.

С 18.00 1 октября до 18.00 2 октября будет запрещена парковка:

– Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Феоктистова);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской);

– Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой);

– Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 00:00 до 19:00 2 октября перекроют движение автотранспорта:

– Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции);

– Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской);

– Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской);

– Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Средне-Московской).

Кроме того, в эти дни будет запрещен выезд автотранспорта с дворовых территорий. Для пешеходов проход останется открытым.

В мэрии также рассказали, как изменится движение автобусов №№58 (бывш. № 58В), 76, 76С, 49Б

–№ 58 - с улицы Степана Разина по проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении – с улицы Плехановской по площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина и далее по маршруту;

– №№ 76, 76С, 49Б – с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении – с улицы Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.