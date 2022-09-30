Воронежские школьники вышли в дорожный патруль

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Перед началом уроков школьники из 13-ой школы вышли в дорожный патруль на один из оживленных перекрестков на улице Моисеева. Здесь ЮИДовцы останавливали своих спешащих в школу сверстников и рассказывали им о правилах поведения детей на дороге, необходимости использования световозвращающих элементов на одежде, раздавали тематические листовки.

Региональная межведомственная акция «Дорожный патруль безопасности» проводится для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и безопасного поведения на дорогах с обучающимися в сфере дополнительного образования и воспитания детей и молодежи обычно после выхода школьников с каникул.

Общее руководство проведением Акции осуществляет департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области при поддержке управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области.