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Происшествия30 сентября 2022 9:52

В Воронежской области сотрудник организации связи присвоил 150 тысяч

Мужчине грозит шесть лет лишения свободы
Ирина КАЗАНИНА

Воронежские полицейские выявили факт хищения крупной суммы денег в одной из организаций сферы связи в Хохольском районе. Под подозрение попал 34-летний начальник, который будучи материально ответственным лицом, присвоил себе около 150 тысяч рублей, принадлежащих клиентам и организации. Мужчина не инкассировал полученные им от населения деньги, а распоряжался ими по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 6 лет.