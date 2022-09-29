29 сентября в Воронеже стартовал международный турнир по гандболу

Самый яркий матч дня прошел с участием команд Рамони и Санкт-Петербурга. Фото организаторов турнира.

Сегодня, 29 сентября, в СКЦ «Согдиана» стартовал международный гандбольный турнир среди юношей и девушек 2009 г.р. В соревнованиях участвуют команды из Воронежа, Ростова, Белгорода, Ставрополя, Краснодара, Санкт-Петербурга, а также гости из ЛНР и ДНР.

- Несмотря на сложную международную обстановку, нам удалось организовать турнир «Балканский мост», ведь приоритетным направлением нашей организации является развитие детско-юношеского гандбола в регионах страны, - признался в интервью «КП» руководитель межрегионального центра развития гандбола Евгений Осенков.

Первыми в борьбу вступили девушки. Самый яркий матч дня прошел с участием команд Рамони и Санкт-Петербурга. Гости из северной столицы по праву считаются фаворитами, но одолеть соперника из райцентра Воронежской области они не смогли. Более того, рамонские гандболистки по ходу встречи вели с перевесом два – три мяча, но в итоге поединок завершился вничью – 25:25.

Кстати, автором самой крупной победы первого игрового дня стала как раз команда Рамони, разгромившая воронежских соперниц – 21:8. В свою очередь воронежские девушки во втором поединке проиграли гостям из Ставрополя – 13:19.

Завтра, 30 сентября, в «Согдиане» продолжится групповой турнир. Матчи плей-офф начнутся 1 октября.