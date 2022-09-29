В Воронеже начались отмены гастролей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже начались отмены гастрольных мероприятий. Напомним, на днях губернатор распорядился отменить часть развлекательных и культурно-массовых событий из-за общей обстановки - с мобилизацией и заболеваемостью ковидом.

И вот волна отмен началась. Организаторы концерта Lizer (планировавшегося изначально 15.11.2021 в Aura, перенесенного сначала на 3.04.2022, а потом на 1.10.2022) сообщили, что он не состоится.

Об отмене заявили и устроители концерта «Песни нашего века», планируемого 13 октября в городском дворце культуры.

Рок-оперу «Иисус Христос - суперзвезда», планировавшуюся 20 октября в городском дворце культуры, тоже отменили.

Концерт Zoloto, запланированный на 7 октября в Aura, перенесли, дата пока неизвестна.

Ранее мы писали об отмене спектакля с Гошей Куценко