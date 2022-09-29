В налоговой рассказали, как воронежцам получить электронную подпись юрлица

С 1 января 2022 года воронежцы могут получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в Удостоверяющем центре ФНС России по Воронежской области. Это аналог собственной подписи, который может применяться в юридически значимом электронном документообороте, работать на всех электронных площадках и использоваться в отчетности. Как получить КЭП напомнили в пресс-службе регионального УФНС.

КЭП имеет срок действия 15 месяцев. Обратиться за ней может лично руководитель юрлица, индивидуальный предприниматель и нотариус. Услуга бесплатна. Заявителю необходимо предоставить паспорт, СНИЛС, заявление на выдачу КЭП. Оператор Удостоверяющего центра проведет процедуру идентификации. Для записи сертификата также необходимо иметь сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России USB-носитель ключевой информации («токен»).

В каких территориальных налоговых органах можно получить КЭП:

г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 82;

г. Воронеж, ул. Варейкиса, 49;

г. Воронеж, Ленинский проспект, 92А;

г. Воронеж, ул. Космонавтов, 8А;

г. Воронеж, ул. Кирова, 28;

г. Лиски, ул. Советская, 2;

г. Борисоглебск, ул. Свободы, 205.

Отметим, КЭП также можно получить у доверенных лиц ФНС России: ВТБ, ПАО Сбербанк, АО «Аналитический центр». Более подробную информацию можно узнать в Едином Контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22.