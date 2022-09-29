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Происшествия29 сентября 2022 14:01

Будут судить жителя Воронежской области, убившего в пьяной драке собутыльника

Инцидент произошел в Нововоронеже
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Следователи передают в суд уголовное дело 37-летнего жителя Нововоронежа, обвиняемого в убийстве.

Инцидент произошел в конце марта 2022 года. Двое мужчин выпивали ночью. В течение застолья повздорили и подрались. В итоге гость избил 39-летнего хозяина и ушел.

А тем временем владелец квартиры от полученных повреждений скончался. Судмедэксперт заключил, что причиной его смерти стала внутричерепная травма. На следующий день погибшего обнаружил пришедший к нему товарищ, который вызвал полицию. После этого собутыльника задержали.