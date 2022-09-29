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30 сентября в центре Воронежа откроется модельная библиотека. "Апгрейд" получила библиотека №32 имени Троепольского на Плехановской, 15 - в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

В рамках реновации в помещении создали пространства, открывающие новые возможности для жителей города: обновили книжный фонд, сделали детскую мастерскую с интерактивной песочницей, уютный зал для отдыха и коворкинга, модернизировали компьютерную зону, оборудовав ее в том числе для лиц с ограниченными возможностями, сделали событийный зал для проведения встреч с представителями национальных объединений, лекториев и других культурно-просветительских мероприятий.

Как сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин, помимо 5 млн рублей федеральных средств на реновацию библиотеки выделяли 1,5 млн из муниципального бюджета.

- Уют-зона, детская мастерская и арт-зал - составляющие современного учреждения, способного эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции. Главный замысел - единое пространство для разных интересов горожан, - рассказал мэр Воронежа о цели изменения культурного объекта. - Это у нас уже вторая модельная библиотека, идем к тому, чтобы и остальные учреждения постепенно приводить в порядок. Завершаем ремонт в детской библиотеке имени Маршака, а скоро отправим на госэкспертизу проект ремонта уникальной библиотеки искусств имени Пушкина

Торжественное открытие обновленной библиотеки №32 имени Троепольского в 17.15. По информации городского управления культуры, в этот день воронежцам проведут экскурсию-знакомство с новыми возможностями и услугами библиотеки, покажут новое оборудование.

В остальное время библиотека работает с 9.00 до 18.00, выходной - суббота.