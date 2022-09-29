Жительница Воронежа пырнула ножом сожителя, не выдержав его ревности

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В полицию сообщили из приемного отделения одной из больниц Воронежа, что к ним поступил мужчина с проникающим ранением груди слева. Он оказался 30-летним местным жителем.

Стражи порядка наведались в одну из квартир жилого дома №19 по улице Владимира Невского. Выяснилось, что между потерпевшим и его 32-летней сожительницей произошел конфликт, возникший на почве ревности.

Когда у женщины закончились аргументы, она схватила кухонный нож и ударила им возлюбленного в грудь. Спустя некоторое время она опомнилась и вызвала скорую помощь.

Полицейские задержали злоумышленницу. В отделе полиции она рассказала, что сожитель начал беспочвенного подозревать ее в изменах. Не справившись с эмоциями, она схватила на кухне нож и ударила им, оклеветавшего ее мужчину.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.