Каждому четвертому воронежцу раз в неделю звонят мошенники

Становился жертвой телефонных мошенников и терял деньги каждый десятый житель областного центра Фото: Ирина ШАБАНОВА

Ежедневно 14% жителей Воронежа сталкиваются с телефонными звонками от мошенников. Об этом стало известно по итогам опроса, который провели эксперты портала SuperJob.

А 24% опрошенных рассказали, что их беспокоят подозрительными звонками несколько раз в неделю. 22% отвечают сомнительным незнакомцам по мобильнику несколько раз в месяц. 15% горожан телефонные мошенники звонят несколько раз в год, а 4% — раз в несколько лет.

Лишь 10% респондентов из столицы Черноземья утверждают, что ни разу не принимали подозрительных телефонных звонков.

Чаще всего с ежедневными подозрительными звонками сталкиваются воронежцы с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (18%).

Становился жертвой телефонных мошенников и терял деньги каждый десятый житель областного центра. Несколько раз попадались на уловку аферистов 5% опрошенных. Большинство уже умеет распознавать подвох (87%).

Женщины страдают от телефонных мошенников чаще мужчин (23% против 14% соответственно). Ну и доверчивее всего являются люди старше 45 лет (25%).

– По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, с еженедельными звонками мошенников россияне сталкиваются чаще: 26% сейчас и 21% год назад, – подытожили эксперты.