Скончался бывший глава воронежского райцентра Валерий Лебедев

Валерий Лебедев руководил Борисоглебском 10 лет Фото: с сайта администрации Борисоглебского городского округа.

Скончался Почетный строитель РФ, Почетный гражданин Борисоглебского городского округа Валерий Лебедев. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграмм-канале в среду, 28 сентября.

- Печальная весть. Валерий Александрович был грамотным специалистом, уважаемым руководителем, светлым человеком. Всю свою жизнь он посвятил созидательным делам и служению людям. Многие благодарны ему за деятельное участие в личной судьбе и искреннюю заботу о благополучии Борисоглебске, - заявил губернатор.

Валерий Лебедев возглавлял администрацию Борисоглебска и района с 1993 по 2003 год. Он избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, областного, Воронежского, Борисоглебского Совета народных депутатов. В 2009 году стал первым председателем Общественной палаты Борисоглебска.