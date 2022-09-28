Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2022 17:12

Скончался бывший глава воронежского райцентра Валерий Лебедев

Умерший – Почетный гражданин Борисоглебского городского округа
Мария Щербакова
Валерий Лебедев руководил Борисоглебском 10 лет

Валерий Лебедев руководил Борисоглебском 10 лет

Фото: с сайта администрации Борисоглебского городского округа.

Скончался Почетный строитель РФ, Почетный гражданин Борисоглебского городского округа Валерий Лебедев. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграмм-канале в среду, 28 сентября.

- Печальная весть. Валерий Александрович был грамотным специалистом, уважаемым руководителем, светлым человеком. Всю свою жизнь он посвятил созидательным делам и служению людям. Многие благодарны ему за деятельное участие в личной судьбе и искреннюю заботу о благополучии Борисоглебске, - заявил губернатор.

Валерий Лебедев возглавлял администрацию Борисоглебска и района с 1993 по 2003 год. Он избирался депутатом Верховного Совета РСФСР, областного, Воронежского, Борисоглебского Совета народных депутатов. В 2009 году стал первым председателем Общественной палаты Борисоглебска.