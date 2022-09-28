Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 сентября 2022 16:58

В воронежском ТРЦ объявили об окончательном закрытии магазина H&M

Торговая точка прекратит работу 8 октября
Мария Щербакова
Объявление появилось в магазине

Объявление появилось в магазине

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магазин одежды H&M в воронежском ТРЦ «Арена» окончательно закроется 8 октября. Соответствующее объявление разместили в торговой точке. Об этом сообщили жители Воронежа в городских пабликах в социальных сетях в среду, 28 сентября.

В объявлении говорится, что в течение двух недель покупатели могут вернуть товар при необходимости в другом магазине или через курьерский сервис.

Напомним, бренд H&M отказался от работы в России. В марте магазины закрылись, а уже через несколько месяцев временно возобновили работу, чтобы распродать оставшиеся товары. В день открытия горожане выстроились в очереди, чтобы попасть в магазин.