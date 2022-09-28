Минкультуры одобрило проект сохранения воронежского «Дома кантонистов»

Проект прошел государственную историко-культурную экспертизу Фото: управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области, ВКонтакте.

Минкультуры согласовало документацию по сохранению объекта культурного наследия на Сакко и Ванцетти,76 «Дом кантонистов». Проект разработало ООО «СТЕПС» за 2,38 млн рублей. Речь идет о ремонте, реставрации фасадов, крыши, инженерных систем и мест общего пользования внутри здания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления по охране объектов культурного наследия.

Проект прошел государственную историко-культурную экспертизу. Положительное заключение подписали три эксперта, аттестованные Минкультуры.

Отметим, автор проекта «Дома кантонистов» неизвестен. Здание начали возводить в 1816 году. Там разместили школу кантонистов (военно-сиротское училище). В начале 1890-х годов его передали Военному ведомству. Во время Великой Отечественной войны здание пострадало от обстрелов. После восстановления оно стало многоквартирным жилым домом.