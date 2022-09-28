Ночью в воронежском микрорайоне загорелись две машины

В 02.43 в среду, 28 сентября, на пульт дежурного службы спасения поступило сообщение о загорании автомобилей в микрорайоне Краснолесный Железнодорожного района Воронежа. Пожар произошел на улице Родниковая.

- В результате пожара в автомобиле УАЗ повреждены огнем моторный отсек и салон на площади 1кв.м., а в автомобиле ВАЗ-2107 - моторный отсек и салон на площади 1,5кв.м, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. К ликвидации пожара привлекались четыре человек и одна единица техники.