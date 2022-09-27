За смертельное избиение собутыльника воронежца отправили на восемь лет в тюрьму

По совокупности приговоров мужчине к восьми годам колонии строгого режима добавили штраф в размере 48 тысяч рублей. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

38-летний житель Борисоглебска признан виновным по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК РФ по Воронежской области.

Следствие и суд установили, что днем 17 ноября 2011 года в Борисоглебске в частном доме на улице 40 лет Октября обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых. В это время между обвиняемым и 24-летним знакомым с одной стороны и 33-летним мужчиной – с другой стороны - возник словесный конфликт. Его причиной стали оскорбления со стороны 33-летнего мужчины в адрес погибшего брата одной из присутствовавших девушек.

В ходе потасовки обвиняемый с товарищем избили обидчика, нанеся тому многочисленные удары ногами и руками по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений 33-летний мужчина через некоторое время скончался на месте преступления. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала внутричерепная травма. Практически сразу 24-летний нападавший был задержан, а в феврале 2012 года осужден к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Второй злоумышленник скрылся от органов следствия и был объявлен в федеральный розыск. В течение длительного времени проводились розыскные мероприятия, в результате которых в июле прошлого года его задержали на территории Саратовской области.

На предварительном следствии обвиняемый, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление и кражу, не признал вину, от дачи показаний отказался. Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Также к данному наказанию присоединена неисполненная его часть по ранее вынесенному приговору за кражу. По совокупности приговоров мужчине к восьми годам колонии строгого режима добавили штраф в размере 48 тысяч рублей.