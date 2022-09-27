Сотрудники ФСБ задержали сторонника «ИГИЛ»*, вербовавшего людей в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Оперативники Федеральной службы безопасности России при поддержке бойцов Росгвардии задержали в Москве 24-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии, сторонника радикального исламиста. Молодой человек вербовал фанатиков в не только в столице, но и в Воронеже. Об этом сообщили в ФСБ 27 сентября.

Парень вовлекал традиционных мусульман в деятельность запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «ИГИЛ»* (запрещена в РФ). Для этого он активно использовал социальные сети и мессенджеры. Там публиковал и распространял пропагандистские материалы о действиях террористов на Ближнем Востоке.

На допросе он дал признательные показания. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас сотрудники следственных органов изучают других задержанных, с которыми общался вербовщик.

– В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности» УК России», - сообщили в ФСБ России.