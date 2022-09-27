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Спорт27 сентября 2022 11:04

Медали всех достоинств завоевали воронежцы на всероссийском турнире по кудо

В Иванове собрались 300 спортсменов из 12 регионов страны
Алексей СЕРГУНИН
Трое представителей Воронежской области поднялись на пьедестал почёта. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Трое представителей Воронежской области поднялись на пьедестал почёта. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Иваново прошли всероссийские соревнования по кудо на призы двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна. Трое представителей Воронежской области поднялись на пьедестал почёта.

Лучшим среди юношей 12 - 13 лет стал Кирилл Баланин, а второе место в этой же категории занял Дмитрий Дюльгер. Бронзовую медаль на турнире завоевал Даниил Усов - он выступал среди юниоров 16 - 17 лет. Отметим, что Кирилла и Даниила тренирует Е.Дмитриева, а Дмитрия – А.Подорожный.

Как сообщалось ранее, воронежская тяжелоатлетка выиграла всероссийский турнир. Соревнования прошли в селе Сукко Краснодарского края.

Тем временем, Анна Державина из Воронежа стала вице-чемпионкой России по спортивному ориентированию. Главный старт сезона финишировал в Пензе.