Медали всех достоинств завоевали воронежцы на всероссийском турнире по кудо

Трое представителей Воронежской области поднялись на пьедестал почёта. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Иваново прошли всероссийские соревнования по кудо на призы двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна. Трое представителей Воронежской области поднялись на пьедестал почёта.

Лучшим среди юношей 12 - 13 лет стал Кирилл Баланин, а второе место в этой же категории занял Дмитрий Дюльгер. Бронзовую медаль на турнире завоевал Даниил Усов - он выступал среди юниоров 16 - 17 лет. Отметим, что Кирилла и Даниила тренирует Е.Дмитриева, а Дмитрия – А.Подорожный.

Как сообщалось ранее, воронежская тяжелоатлетка выиграла всероссийский турнир. Соревнования прошли в селе Сукко Краснодарского края.

Тем временем, Анна Державина из Воронежа стала вице-чемпионкой России по спортивному ориентированию. Главный старт сезона финишировал в Пензе.