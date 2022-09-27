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Общество27 сентября 2022 11:02

Губернатор рассказал воронежцам о сборе средств для помощи участникам спецоперации

Это можно сделать по желанию
Евгения ФРОЛОВА

Все желающие жители Воронежской области могут оказать посильную помощь участникам специальной военной операции, проводимой на территории соседней Украины. Губернатор Александр Гусев напомним об этом в своем Telegram-канале 27 сентября.

Присоединиться к сбору средств могут все жители региона. Помощь принимается на расчетный счет областного фонда. Он действует при департаменте социальной защиты. Его полное наименование: автономное учреждение Воронежской области «Воронежский областной фонд социальной поддержки населения».

– Я лично проконтролирую, чтобы все деньги фонда пошли по назначению, – подчеркнул Александр Гусев.

Перевод можно сделать по следующим реквизитам:

Краткое наименование: АУ ВО «ВОФСПН»

Исполняющий обязанности директора: Воронков Виталий Викторович

Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53

Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53

ИНН 3664007986

КПП 366401001

Расчетный счет 40603810513004019015 в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж

Корреспондентский счет 30101810600000000681

БИК 042007681

Наименование платежа: «На оказание гуманитарной помощи мирным жителям Украины, ЛНР, ДНР».