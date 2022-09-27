Губернатор рассказал воронежцам о сборе средств для помощи участникам спецоперации

Все желающие жители Воронежской области могут оказать посильную помощь участникам специальной военной операции, проводимой на территории соседней Украины. Губернатор Александр Гусев напомним об этом в своем Telegram-канале 27 сентября.

Присоединиться к сбору средств могут все жители региона. Помощь принимается на расчетный счет областного фонда. Он действует при департаменте социальной защиты. Его полное наименование: автономное учреждение Воронежской области «Воронежский областной фонд социальной поддержки населения».

– Я лично проконтролирую, чтобы все деньги фонда пошли по назначению, – подчеркнул Александр Гусев.

Перевод можно сделать по следующим реквизитам:

Краткое наименование: АУ ВО «ВОФСПН»

Исполняющий обязанности директора: Воронков Виталий Викторович

Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53

Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53

ИНН 3664007986

КПП 366401001

Расчетный счет 40603810513004019015 в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж

Корреспондентский счет 30101810600000000681

БИК 042007681

Наименование платежа: «На оказание гуманитарной помощи мирным жителям Украины, ЛНР, ДНР».