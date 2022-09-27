Губернатор рассказал воронежцам о сборе средств для помощи участникам спецоперации

Все желающие жители Воронежской области могут оказать посильную помощь участникам специальной военной операции, проводимой на территории соседней Украины. Губернатор Александр Гусев напомним об этом в своем Telegram-канале 27 сентября.
Присоединиться к сбору средств могут все жители региона. Помощь принимается на расчетный счет областного фонда. Он действует при департаменте социальной защиты. Его полное наименование: автономное учреждение Воронежской области «Воронежский областной фонд социальной поддержки населения».
– Я лично проконтролирую, чтобы все деньги фонда пошли по назначению, – подчеркнул Александр Гусев.
Перевод можно сделать по следующим реквизитам:
Краткое наименование: АУ ВО «ВОФСПН»
Исполняющий обязанности директора: Воронков Виталий Викторович
Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.53
ИНН 3664007986
КПП 366401001
Расчетный счет 40603810513004019015 в Центрально-Черноземном банке ПАО «Сбербанк» г. Воронеж
Корреспондентский счет 30101810600000000681
БИК 042007681
Наименование платежа: «На оказание гуманитарной помощи мирным жителям Украины, ЛНР, ДНР».