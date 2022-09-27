В Воронежской области вне очереди начали регистрировать браки с мобилизованными

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области регистрации браков с мобилизованными мужчинами будут проходить вне очереди. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ЗАГС во вторник, 27 сентября.

Там уточнили, что согласно 143-ФЗ есть условия, при которых возможно сокращение сроков мобилизации. Например, при беременности невесты, если у пары уже есть общие дети, при срочной командировке военного. К таким категориям приравниваются и мобилизованные граждане.

Для быстрой регистрации нужно предъявить справку из военкомата, ваш брак зарегистрируют вне очереди.

Также в Управлении ЗАГС региона добавили, что на данный момент таких обращений единицы в Воронежской области.