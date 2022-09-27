Воронежская тяжелоатлетка выиграла всероссийский турнир

Ксения Сиухина. Фото ЦСП СК Воронежской области.

На II Всероссийском турнире по тяжёлой атлетике памяти ЗТ СССР и РСФСР Ю.П. Саркисяна и ЗТР В.Ф. Соколова воронежские тяжелоатлеты семь раз поднимались на пьедестал почёта.

Победу в весовой категории до 71 кг праздновала Ксения Сиухина (тренеры Дмитрий и Игорь Чернышёвы, ГБУ ВО СШОР №38). Первая попытка в рывке Ксении не удалась - девушка не справилась со штангой 63 кг. Только во второй попытке ей покорился этот вес, а в третьей она подняла 66 кг. В толчке Сиухиной также не удалась первая попытка. Вес 83 кг она подняла над головой только во второй попытке, а потом подвела черту результативной попыткой на 86 кг. В результате, сумма двоеборья составила 152 кг и это лучший результат в ее весовой категории.

В весовой категории до 89 кг третьим финишировал Артём Кисурин (тренер Олег Кисурин, СШОР №38). В рывке он показал третий результат, удачно выполнив все три попытки - 120, 126 и 132 кг. А вот в толчке наш спортсмен стал вторым. В первом подходе он поднял 155 кг, во втором 163, а вот с третьим, к сожалению, Артём не справился. Штанга весом 164 кг ему не покорилась. В результате, сумма двоеборья нашего спортсмена составила 295 кг. Ровно столько же поднял Адам Шовгенов из Республики Адыгея. Однако, из-за того, что воронежец выходил на помост после Адама, он стал третьим, а Шовгенов вторым. Победил на турнире Артём Горлов из республики Адыгеи с суммой двоеборья 330 кг.

Егор Поротиков занял второе место в рывке с результатом 98 кг, а потом стал вторым в толчке, подняв 120 кг. В сумме его результат составил 218 кг, что на два кг меньше, чем у победителя двоеборья Максима Коротченко из Краснодарского края. Также поднялся на пьедестал Владислав Голубятников. Правда, на его счету лишь одна медаль - он стал третьим в рывке, подняв штангу весом 89 кг. Оба атлета выступали в весовой категории до 61 кг.

Еще одну медаль завоевала на турнире наша женская команда. В её составе, правда, была только одна Ксения Сиухина, но ее победы хватило, чтобы в командном зачёте наша женская дружина замкнула тройку сильнейших.