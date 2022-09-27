Воронежцев бесплатно проконсультируют по вопросам регистрации недвижимости, межевания, дарения и наследства

3 октября 2022 года области в областной библиотеке имени И.С. Никитина ко Дню пожилых людей Управление Росреестра по Воронежской проведет консультации для пенсионеров.

Обратиться к специалистам за юридической помощью можно будет с 14 до 17 часов с вопросами, которые касаются земельного надзора, межевания участков, регистрации прав на недвижимое имущество, постановки на кадастровый учёт, а также вопросов дарения и наследства.

Мероприятие проводят Управление Росреестра по Воронежской области, региональные Кадастровая и Нотариальная палаты, представители СРО кадастровых инженеров совместно с Публичным центром правовой информации Никитинской библиотеки.

Акция будет проходить в холле третьего этажа областной библиотеки имени И.С. Никитина (площадь имени Ленина, 2).