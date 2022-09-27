Заболеваемость коронавирусом в Воронежской области пошла на снижение

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

По состоянию на 27 сентября еще у 1227 жителей Воронежской области диагностировали коронавирус. На новой рабочей неделе заболеваемость пошла значительно на спад. Ранее число инфицированных в сутки превышало 2000 человек.

По данным федерального оперштаба в регионе с начала пандемии выявили уже более 451,7 тысячи случаев COVID-19. Днем ранее опасный недуг подтвердился у 1412 воронежцев.

Кроме того, в регионе на этот раз зафиксировали два летальных случая. Ковид-пациенты скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Кроме того, за сутки выписали из стационаров и сняли с домашнего карантина еще 1648 больных, победивших недуг. Госпитализация понадобилась 83 зараженным.