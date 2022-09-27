Анна Державина из Воронежа стала вице-чемпионкой России по спортивному ориентированию

Анна Державина. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Медаль в дисциплине «кросс-выбор» завоевала воронежская спортсменка Анна Державина. Она финишировала со вторым результатом - 51 минута 18 секунд. Уступила наша ориентировщица только Наталье Ефимовой из Московской области - 49 минут 39 секунд. Третьей стала татьяна Рябкина из Новгородской области, которая проиграла Державиной всего 2 секунды.

- Мы рассчитывали на этом чемпионате России на медали и на это были основания, - признался главный тренер сборной Воронежской области по спортивному ориентированию Александр Малыгин. - Анна Державина является специалистом в редком виде - кросс-выбор, что она и подтвердила вторым местом. Александра Войтова - классный спринтер - во второй день боролась за медали, но остановилась в шаге от них. И, наконец, наша эстафетная четвёрка боролась за медали до конца, но ошибка на четвёртом этапе отбросила команду на пятое место. В этом ориентирование и прекрасно за его непредсказуемость до самой финишной ленточки.