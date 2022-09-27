В Воронеже дом с рухнувшим потолком признают аварийным

Чиновники отказывались реагировать на жалобы жильцов даже с учетом рухнувшего перекрытия. Фото из телеграм-канала Народного фронта Воронежской области.

Дом № 64 по ул. Машиностроителей в Воронеже в ближайшей перспективе будет признан аварийным. Об этом сообщает телеграм-канал Народного фронта по региону.

Чиновники отказывались реагировать на жалобы жильцов даже с учетом рухнувшего перекрытия. Но прокуратура обязала мэрию обследовать дом с привлечением спецорганизации, а не вешать дорогостоящую экспертизу на жильцов. Специалисты подтвердили, что фундамент, стены исчерпали несущую способность, здание может сложиться в любой момент. В ближайшее время межведомственная комиссия официально признает его аварийным. Людям уже предложили временное жилье в маневренном фонде.

Кроме того, следственный отдел по Коминтерновскому району начал доследственную проверку из-за повторного обрушения перекрытия. Региональная прокуратура взяла ее на особый контроль.