Группа МАВАШИ устроит в Воронеже благотворительный концерт

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1 октября в Воронеже выступит известный музыкальный коллектив МАВАШИ. Концерт будет благотворительным и пройдет под девизом «Добро должно быть громким». Все желающие смогут пожертвовать посильные средства в помощь конкретному ребенку, страдающему тяжелым заболеванием.

Перед концертом будет работать творческая площадка от Воронежской областной юношеской библиотеки имени Кубанева. В программе: выставки новых книг, виниловых дисков с записями популярных рок-групп, ярмарка молодых мастеров, литературный и другие мастер-классы, фотосет.

Акция пройдет 1 октября в Pallazzo Concert Hall (Московский проспект, 9), творческая площадка начнет работу в 17.30, а начало концерта в 19.30.

Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте группы. 12+