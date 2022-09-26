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Общество26 сентября 2022 14:30

Воронежские военкоматы усилят сотрудниками мэрии для исключения ошибок при частичной мобилизации

Чиновники будут сверять повестки и контролировать соответствие критериям мобилизации
Ярослав ИВАНОВ

Чтобы сделать более корректной работу по частичной мобилизации воронежские военкоматы усилят муниципальной комиссией из представителей мэрии и районных управ. Такое распоряжение дал глава Воронежа Вадим Кстенин после совещания с заместителями и главами районов.

- Наши сотрудники будут работать там ежедневно, помогать сверять повестки, работать индивидуально с прибывшими на мобилизацию воронежцами, люди должны быть неравнодушными, уметь слушать и слышать! Мобилизованные граждане должны соответствовать критериям, которые четко и недвусмысленно довели до всех ответственных Президент РФ Владимир Путин и Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Будем помогать военкоматам в решении этой задачи, - отметил мэр. - Я буду сам в ежедневном режиме посещать их, заслушивать доклады военкомов и закрепленных сотрудников муниципалитета. Также проведем анализ всех конкретных жалоб, которые поступали в последние дни, будем адресно разбираться с каждой.

Напомним, утром 26 сентября глава региона Александр Гусев поручил разобраться с ошибками и в течение двух дней вернуть всех незаконно мобилизованных