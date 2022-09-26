Поймали курьера, который забрал у трех воронежских пенсионеров 1,35 млн рублей под предлогом решения вопросов с фиктивными ДТП

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские оперативники вместе с коллегами из Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону задержали 24-летнего подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств.

В мае 2022 года в полицию обратились три пенсионера с похожими заявлениями. Пожилым воронежцам звонили на домашний телефон. Неизвестный представлялся коллегой по работе внука, дочери или сына пенсионеров и рассказывал, что родственник попал в ДТП, и необходимо оплатить срочное лечение. Для этого пенсионерам нужно передать имеющиеся накопления курьеру. Пожилые люди отдавали деньги пришедшему, а потом узнавали, что с близкими все в порядке. Таким образом, потерпевшие лишились в общей сложности 1,35 млн рублей.

На след этого курьера и вышли правоохранители.

- 24-летнего мужчину без определенного места жительства, ранее привлекавшегося к ответственности, задержали на территории Санкт-Петербурга. Аналогичные деяния он совершил на территории Ростовской области. Фигурант оставлял себе часть похищенной суммы в размере 10%. Оставшиеся деньги он отправлял сообщнику, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской. - Возбуждено три уголовных дела за мошенничество, максимальное наказание - до шести лет лишения свободы. Фигурант находится под стражей.