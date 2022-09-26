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Общество26 сентября 2022 12:00

Воронежцы за неделю 927 раз вызвали «скорую» из-за высокой температуры

Всего врачи бригад "скорых" обслужили 5 341 вызов с 19 по 25 сентября
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За прошедшую неделю 927 воронежцев вызвали «скорую» по причине повышенной температуры, сообщил облздрав. Всего с 19 по 25 сентября бригады «скорой помощи» выезжали по 5 341 вызову в столице Черноземья.

- Воронежские государственные стационары и стация скорой помощи работают в штатном режиме, врачи оказывают медицинскую помощь всем гражданам, кому она необходима, - отметили в департаменте здравоохранения.

Напомним, уже вторые сутки в регионе умирает по 8 пациентов от последствий коронавируса