Воронежцы за неделю 927 раз вызвали «скорую» из-за высокой температуры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За прошедшую неделю 927 воронежцев вызвали «скорую» по причине повышенной температуры, сообщил облздрав. Всего с 19 по 25 сентября бригады «скорой помощи» выезжали по 5 341 вызову в столице Черноземья.

- Воронежские государственные стационары и стация скорой помощи работают в штатном режиме, врачи оказывают медицинскую помощь всем гражданам, кому она необходима, - отметили в департаменте здравоохранения.

Напомним, уже вторые сутки в регионе умирает по 8 пациентов от последствий коронавируса