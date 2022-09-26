В Воронежской области открыли центр для незаконно мобилизованных

В Воронеже открыли центр содействия тем, кто ошибочно призван на службу в рамках частичной мобилизации. Такой пункт организовали в региональном отделении Общероссийского Народного фронта в Воронежской области по адресу: ул. Карла Маркса, 53, оф. 402 (4 этаж, телефон +7 (473) 253-20-72). Там же можно заявить о проблемах организации быта мобилизованных. Обращения принимают с 9.00 до 17.00, так же их можно оставить в любое время группах регионального отделения ОНФ в соцсетях.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев потребовал проверить все публичные сообщения о нарушениях прав получивших повестки. А в случае их выявления - устранить в течение суток.