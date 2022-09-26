Воронежский заповедник показал, как косули вылизывают друг другу ушки

скриншот видео Воронежского заповедника, Александр Мишин

Кадрами ухаживающими друг за другом косулями поделился Воронежский заповедник. На видео, записанное фотоловушками, попали животные у водопоя. Как отмечают специалисты, у стайных млекопитающих с высокоорганизованной социальной структурой груминг - способ наладить контакты или утвердить свое место в иерархии: кого вычесывают, тот и главнее.

- Удалось подсмотреть моменты общения животных друг с другом. Один из способов поддерживать близкие контакты между особями - это груминг - уход за поверхностью тела. Животным надо как-то избавляться от кожных и волосяных паразитов, особенно в местах, где зверь не может это сделать сам. Да и просто почесаться не помешает. Тогда на помощь может прийти кто-то близкий. Например, самка вылизывает и вычесывает малыша, - отметили в заповеднике. - Гораздо реже встречается груминг между представителями разных видов. Например, вы погладили кошку, - это тоже груминг! А кто в этом случае главнее, решайте сами.