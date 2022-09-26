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Дом. Семья26 сентября 2022 10:02

Воронежский заповедник показал, как косули вылизывают друг другу ушки

Интересные кадры попали в объектив фотоловушек
Ярослав ИВАНОВ
скриншот видео Воронежского заповедника, Александр Мишин

скриншот видео Воронежского заповедника, Александр Мишин

Кадрами ухаживающими друг за другом косулями поделился Воронежский заповедник. На видео, записанное фотоловушками, попали животные у водопоя. Как отмечают специалисты, у стайных млекопитающих с высокоорганизованной социальной структурой груминг - способ наладить контакты или утвердить свое место в иерархии: кого вычесывают, тот и главнее.

- Удалось подсмотреть моменты общения животных друг с другом. Один из способов поддерживать близкие контакты между особями - это груминг - уход за поверхностью тела. Животным надо как-то избавляться от кожных и волосяных паразитов, особенно в местах, где зверь не может это сделать сам. Да и просто почесаться не помешает. Тогда на помощь может прийти кто-то близкий. Например, самка вылизывает и вычесывает малыша, - отметили в заповеднике. - Гораздо реже встречается груминг между представителями разных видов. Например, вы погладили кошку, - это тоже груминг! А кто в этом случае главнее, решайте сами.