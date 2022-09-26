Полеты над Воронежем запретили в 36-ой раз

Росавиация снова продлила запрет на полеты из 11 аэропортов южной и центральной части России. На этот раз он будет действовать до 4 октября.

Как и ранее, не будут работать воздушные гавани Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. Пассажиры могут воспользоваться аэропортами соседних регионов: Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. А также отправиться в путь на автомобиле или поезде.

Напомним, ограничение с начала военной операции на Украине вводится уже в 36-ой раз.