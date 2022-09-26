Воронежский телеграмм-канал разоблачил несколько фейков о мобилизации

Фото Олега Рукавицына Фото: из архива «КП»

Воронежский Телеграмм-канал «Война с фейками» разоблачил несколько фактов о частичной мобилизации, которые в первые дни после ее объявления появились в интернете. Речь идет о запрете на передвижения по стране, остановке автомобилистов сотрудниками ГИБДД для вручения повесток, а также о рассылке повесток через сервис «Госуслуги» и мессенджеры.

По данным источника, все эти сообщения не соответствуют действительности и распространяются с целью вызвать панику среди населения области.

Не соответствуют действительности и заявления о том, что мобилизованных немедленно отправляют на фронт.

- Это не так: им предстоит пройти обучение, образовать команды и только тогда они отправятся в зону проведения СВО. И совсем не факт, что они вообще попадут на территорию Украины, - сообщает Телеграмм-канал «Война с фейками».