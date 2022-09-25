В Воронеже в последнюю неделю сентября будут идти дожди

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Только в понедельник, 26 сентября, в Воронеже не будет дождя, а большую часть последней рабочей недели сентября синоптики прогнозируют дождь.

26 сентября погоду будет определять тыловой сектор циклона. Днем облачно с прояснениями, юго-западный ветер до 13 метров в секунду, температура до 13-15 градусов тепла.

27-28 сентября на погоду в Воронеже повлияет циклон с юго-запада. Температура в эти дни будет около 13-16 градусов, дождь. В четверг, 29 сентября, погода будет примерно такая же.

В пятницу, 30 сентября, будет пасмурно, пока дождя не обещают.