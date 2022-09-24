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Общество24 сентября 2022 11:46

Воронежцев предупреждают о сильном ветре

Непогода ожидается в воскресенье, 25 сентября
Ирина КАЗАНИНА
Фото Михаила Фролова

Фото Михаила Фролова

Фото: из архива «КП»

По данным Воронежского областного гидрометцентра, в течение дня 24 сентября (с 6.00 до 18.00) в регионе будет дуть сильный ветер. Его отдельные порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями пресс-служба ГУ МЧС по области просит жителей региона скорректировать свои планы, а также соблюдать в указанный период меры предосторожности: закрепить слабы конструкции, постараться не находиться рядом с ненадежными щитами и навесами, а также аварийными деревьями.