Воронежцев предупреждают о сильном ветре

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

По данным Воронежского областного гидрометцентра, в течение дня 24 сентября (с 6.00 до 18.00) в регионе будет дуть сильный ветер. Его отдельные порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями пресс-служба ГУ МЧС по области просит жителей региона скорректировать свои планы, а также соблюдать в указанный период меры предосторожности: закрепить слабы конструкции, постараться не находиться рядом с ненадежными щитами и навесами, а также аварийными деревьями.