В ДТП под Воронежем 18-летний водитель опрокинул ВАЗ

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

В пятницу, 23 сентября, около 01.25 в селе Нечаевка Новоусманского района на улице Озерная опрокинулся автомобиль ВАЗ 21070. Как сообщили в пресс-службе полиции, 18-летний водитель не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением автомобиля, из-за чего машину занесло с опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали два человека - водитель и его 20-летний пассажир. Молодых людей госпитализировали. А машина восстановлению не подлежит – ее кузов полностью деформировало.

По факту аварии организована проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.