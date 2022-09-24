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Происшествия24 сентября 2022 7:34

В ДТП под Воронежем 18-летний водитель опрокинул ВАЗ

Два молодых человека попали в больницу
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

В пятницу, 23 сентября, около 01.25 в селе Нечаевка Новоусманского района на улице Озерная опрокинулся автомобиль ВАЗ 21070. Как сообщили в пресс-службе полиции, 18-летний водитель не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением автомобиля, из-за чего машину занесло с опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали два человека - водитель и его 20-летний пассажир. Молодых людей госпитализировали. А машина восстановлению не подлежит – ее кузов полностью деформировало.

По факту аварии организована проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.