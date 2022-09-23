Житель Воронежской области во время застолья пырнул приятеля ножом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

ЧП произошло в Борисоглебске. В полицию из местной больницы сообщили о поступлении к ним 37-летнего мужчины с ножевым ранением брюшной полости. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего мужчину, который ранее был неоднократно судим за причинение телесных повреждений различной степени тяжести. По предварительным данным, потерпевший в своей квартире распивал спиртные напитки вместе с нападавшим. Внезапно между ними произошел конфликт. В итоге 32-летний злоумышленник достал перочинный нож и ударил оппонента.

Орудие преступления полицейские изъяли. Злоумышленника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».