Под Воронежем ищут пропавшего 26-летнего мужчину с бородой

Ориентировка волонтеров

В пятницу, 23 сентября, волонтеры отряда «Лиза Алерт» начали поиск 26-летнего Олега Стародубова. Парень ушел проживает в Лисках. Он ушел из дома 18 сентября и с тех пор родным о нем ничего неизвестно.

Рост Олега Стародубова 175 см. У него длинные, до плеч, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в темный спортивный костюм и черные кроссовки. Из особых примет - борода.

Волонтеры просят тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, позвонить по номеру 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.