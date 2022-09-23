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Происшествия23 сентября 2022 11:38

Жительница Воронежа взяла под диктовку мошенников полмиллиона и перечислила всю сумму аферистам

За сутки жертвами дистанционных прохиндеев стали восемь жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Очередная жительница Воронежа повелась на старую уловку мошенников, представляющихся работниками банка.

41-летней даме позвонил «сотрудник службы безопасности» и сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к ее счету. Мужчина напугал, что неизвестные пытаются похитить ее накопления, а также взять на нее кредит. А чтобы обезопасить себя, надо ей срочно оформить кредиты в банках на максимальные суммы, исчерпав таким образом свой кредитный потенциал и опередив мошенников. А чтобы сохранить свои накопления в безопасности, надо перевести деньги на специальный счет - до прояснения ситуации и проведения специального расследования. Оболваненная мошенниками дама оформила на себя кредиты на сумму около 490 тысяч рублей и перевела их аферистам.

За 22 сентября жертвами дистанционных прохиндеев стали восемь жителей Воронежской области, они в общей сложности потеряли около 850 тысяч рублей.