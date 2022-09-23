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Общество23 сентября 2022 6:37

В одном из районов Воронежской области запретили массовые мероприятия

Такое решение приняла антитеррористическая комиссия
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Лискинском районе временно отменили публичные и массовые мероприятия, об этом 22 сентября сообщил глава районной администрации Игорь Кирнос.

- Такое решение некоторым может прийтись не по душе, однако напомню, что в нынешнее время приоритетной задачей для всех нас является консолидация общества, сплоченность и единство. Только тогда нам не страшен никакой враг, только в этом случае народ России был и останется непобедимым! - отметил Игорь Кирнос.

Решение приняли по итогам заседания антитеррористической комиссии. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Напомним, ранее до 20 декабря запретили массовые мероприятия в Павловском районе.