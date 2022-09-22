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Экономика22 сентября 2022 17:20

Средняя зарплата в Воронежской области достигла 44,5 тыс. рублей

Реальные доходы снизились на 2,9%, тогда как номинальные выросли на 11,8%
Мария Щербакова
Статистику опубликовали в Воронежстат

Статистику опубликовали в Воронежстат

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В первом полугодии 2022 года средняя номинальная зарплата в Воронежской области составляла 44 451,7 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 11,8%. Такие данные представил Воронежстат в четверг, 22 сентября.

Если говорить о реальной зарплате с учетом роста цен, то, по данным статистов, она уменьшилась на 2,9% по сравнению с 2021 годом.

В июле средняя номинальная зарплата достигла 45 056,3 рубля. Рост составил 8,9%. Реальная же зарплата снизилась на 5,6%.

Значительно превышают среднее значение зарплаты в сфере информации и связей, финансовой и страховой деятельности – в 1,7 раза. Доходы работников организаций профессиональной, научной, технической направленности выше средних на 48%, а специалистов, которые занимаются производством лекарств и медматериалов – на 43%.

Меньше всего зарабатывают сотрудники, занятые в производстве табачных изделий, кожаных изделий и одежды – 37%, 38% и 46% от средних зарплат в регионе.