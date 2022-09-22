Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт22 сентября 2022 14:05

Воронежец Григорий Бутин занял третье место на всероссийском турнире по фехтованию

В Санкт-Петербурге на рапирах сражались свыше 200 спортсменов 2012 года рождения и младше из восьми регионов страны
Алексей СЕРГУНИН
После 11 подряд побед в полуфинале он уступил будущему победителю Данияру Фахретдинову из Уфы (6:12). Фото ЦСП СК Воронежской области.

После 11 подряд побед в полуфинале он уступил будущему победителю Данияру Фахретдинову из Уфы (6:12). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В соревнованиях приняли участие пять воронежцев - Григорий Бутин, Кирилл Григорьев, Матвей Никулочкин, София Межова и Мария Задемидько. Для большинства из них это были первые всероссийские старты в карьере, а одному из наших спортсменов удалось завоевать медаль. На берегах Невы отличился воспитанник Виктора Снытникова и Светланы Алиевой Григорий Бутин. После 11 подряд побед в полуфинале он уступил будущему победителю Данияру Фахретдинову из Уфы (6:12). В итоге наш земляк стал третьим.

Как сообщалось ранее, воронежские акробаты стали призерами международных и всероссийских соревнований.

Тем временем, воронежский «Буран» впервые в сезоне-2022/23 уступил на своем льду. От «сухого» поражения наших парней уберег Прохор Корбит.