Воронежец Григорий Бутин занял третье место на всероссийском турнире по фехтованию

После 11 подряд побед в полуфинале он уступил будущему победителю Данияру Фахретдинову из Уфы (6:12). Фото ЦСП СК Воронежской области.

В соревнованиях приняли участие пять воронежцев - Григорий Бутин, Кирилл Григорьев, Матвей Никулочкин, София Межова и Мария Задемидько. Для большинства из них это были первые всероссийские старты в карьере, а одному из наших спортсменов удалось завоевать медаль. На берегах Невы отличился воспитанник Виктора Снытникова и Светланы Алиевой Григорий Бутин. После 11 подряд побед в полуфинале он уступил будущему победителю Данияру Фахретдинову из Уфы (6:12). В итоге наш земляк стал третьим.

Как сообщалось ранее, воронежские акробаты стали призерами международных и всероссийских соревнований.

Тем временем, воронежский «Буран» впервые в сезоне-2022/23 уступил на своем льду. От «сухого» поражения наших парней уберег Прохор Корбит.