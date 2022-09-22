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Общество22 сентября 2022 13:38

В Воронеже отменили результаты торгов на строительство семиэтажной поликлиники

Проверка УФАС выявила нарушения
Мария Щербакова
Семиэтажное здание планируют построить на 20-летия Октября

Семиэтажное здание планируют построить на 20-летия Октября

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Антимонопольщики отменили результаты торгов на строительство семиэтажной поликлиники на 20-летния Октября, 82. Ведомство провело внеплановую проверку, после чего было принято соответствующее решение. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Победителем торгов стала компания «ИСБ». При начальной максимальной цене контракта в 434, 4 млн рублей подрядчик согласился выполнить работы за 401,8 млн. Однако компанию признали уклонившейся от заключения контракта.

Второй во время конкурса была компания «Воронежеврострой», которая указала сумму в 404 млн.

Проверка УФАС показала, что департамент строительной политики установил размер обеспечения контракта, не соответствующий извещению, что является нарушением. Поэтому результаты торгов отменили.