В Воронеже отменили результаты торгов на строительство семиэтажной поликлиники

Семиэтажное здание планируют построить на 20-летия Октября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Антимонопольщики отменили результаты торгов на строительство семиэтажной поликлиники на 20-летния Октября, 82. Ведомство провело внеплановую проверку, после чего было принято соответствующее решение. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Победителем торгов стала компания «ИСБ». При начальной максимальной цене контракта в 434, 4 млн рублей подрядчик согласился выполнить работы за 401,8 млн. Однако компанию признали уклонившейся от заключения контракта.

Второй во время конкурса была компания «Воронежеврострой», которая указала сумму в 404 млн.

Проверка УФАС показала, что департамент строительной политики установил размер обеспечения контракта, не соответствующий извещению, что является нарушением. Поэтому результаты торгов отменили.