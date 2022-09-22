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Общество22 сентября 2022 13:06

Пожарные проведут учения в центре Воронежа

Горожан просят не беспокоиться
Мария Щербакова

В центре Воронежа пройдут пожарно-тактические учения. Об этом горожан предупредили в региональном МЧС. Там отметили, что мероприятия плановые, использовать будут пожарные машины.

- Просим население не беспокоиться и с пониманием отнестись к проведению учений. Объекты сложные, регулярные пожарные учения на них – залог безопасности посетителей, - пояснили в ведомстве.

Так, в субботу, 24 сентября, учения пройдут у здания Воронежского концертного зала (Театральная,17). В воскресенье, 25 сентября – у Дворца творчества детей и молодежи (площадь Детей,1). Ориентировочное время – с 9.00 до 11.00.