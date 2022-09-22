В Воронеже временно запретят проезд в районе Советской площади

В пятницу, 23 сентября, в Воронеже будет запрещено движение автотранспорта в районе Советской площади. Там будет проходить гражданско-патриотическая акция «Своих не бросаем!». Об этом сообщили в городской администрации.

Какие улицы будут закрыты:

- с 16:00 22 сентября до 16:30 23 сентября будет запрещена парковка транспортных средств на улицах Театральной (от улицы Карла Маркса до улицы Пятницкого), 25 Октября (от проспекта Революции до улицы Художника Бучкури), Художника Бучкури (от улицы 25 Октября до улицы Авиационной), Орджоникидзе (от улицы 25 Октября до дома № 19Б по улице Орджоникидзе);

- с 08:00 до 16:30 23 сентября будет закрыто движение автотранспорта на улицах Театральной (от улицы Карла Маркса до улицы Пятницкого), 25 Октября (от проспекта Революции до улицы Художника Бучкури), Художника Бучкури (от улицы 25 Октября до улицы 20-летия ВЛКСМ), Орджоникидзе (от улицы 25 Октября до дома № 19Б по улице Орджоникидзе).