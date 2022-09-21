Губернатор Воронежской области: текущие меры по началу частичной мобилизации уже приняты

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что в рамках частичной мобилизации, уже начата работа.

- Для решения задач, поставленных главой государства, у нас есть рабочий орган - суженный состав правительства Воронежской области. Фактически он продолжит ту часть своей работы, которой занимался на протяжении всей СВО: координация действий всех ведомств и общественных движений, оказание содействия, - отметил глава региона. - Текущие меры по началу частичной мобилизации сегодня нами уже начаты. Вместе с этим, уверен, что и министерство обороны, и военкоматы будут выполнять работу исключительно в логике тех вызовов, которые сегодня есть перед Россией.

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи с СВО. Предполагается призвать резервистов: тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Запасники перед отправкой в подразделения в обязательном порядке будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

Власти и военные Воронежской области начали консультации по поводу частичной мобилизации