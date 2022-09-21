В Воронеже задержали курьера мошенников, который забрал у двух пенсионерок 300 тысяч рублей

В Воронеже по подозрению в серии мошенничеств в отношении пенсионеров задержали 23-летнего рецидивиста.

В сентябре в полицию обратились две пожилые женщины с одинаковой историей: звонил неизвестный, представлялся сотрудником правоохранительных органов, сообщал, что их родственник стал виновником ДТП, но ему можно помочь избежать наказания за деньги. Пенсионерки сообщили собеседнику, сколько у них есть наличности, за которой потом приехал молодой человек. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 300 тысяч рублей.

Оперативники по записям камер видеонаблюдения установили личность и местонахождение предполагаемого участника преступлений и задержали его в Советском районе.

Парень из Ростовской области уже был судим, он признался, что прибыл в Воронеж с целью заработка, который ему предложили неизвестные в интернете. По мессенджеру он получал адреса пенсионеров, у которых забирал деньги и отправлял их на банковские реквизиты.