Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Сегодня утром, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация. В правительстве Воронежской области оперативно начались консультации и обсуждения. Они проводятся в том числе с федеральными органами власти и военными под руководством губернатора Александра Гусева. Об этом сообщили в пресс-центре облправительства.

Напомним, о частичной мобилизации стало известно после заявления президента Владимира Путина во время телевизионного обращения к гражданам РФ.

Глава государства отметил, что им уже подписан соответствующий указ. Мобилизационные мероприятия стартуют в регионах с сегодняшнего дня, в том числе и в Воронежской области.

– Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт, – подчеркнул Владимир Путин.

Он пояснил, что запасники перед отправкой в подразделения в обязательном порядке будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.