Воронежский ветеран получил поздравление от мэра в свой столетний юбилей

Иван Елисов участвовал в обороне Сталинграда Фото: с сайта мэрии Воронежа

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Елисов отмечает столетний юбилей во вторник, 20 сентября. От имени мэра Вадима Кстенина с праздником его поздравил замруководителя управы Центрального района Игорь Болотов. Он вручил юбиляру цветы и поздравительный адрес, а также подарки от управы.

– Вы стали свидетелем ключевых событий в жизни страны. В годы Великой Отечественной войны прошли славный боевой путь, о чем свидетельствуют высокие награды, а в мирные годы самоотверженно трудились на благо Родины, создали крепкую семью, - отметил Болотов. - Вдохновленные Вашим примером, мы будем беречь бесценное наследие – дух народа-победителя, память о героическом подвиге наших соотечественников.

Ивана Матвеевича также поздравил заместитель председателя Совета ветеранов Центрального района, ветеран Великой Отечественной войны Николай Борисов. Ветераны тепло пообщались, обменявшись воспоминаниями.

Отметим, Иван Елисов родился в селе Землянск Семилукского района. В годы войны он участвовал в битве за Сталинград, получил тяжелое ранение.

За боевые заслуги награжден Орденом Отечественной войны первой степени, медалью за оборону Сталинграда и другими.

После войны ветеран более 40 лет работал на одном из воронежских предприятий, стал ударником социалистического труда, а после выхода на пенсии возглавил первичную ветеранскую организацию предприятия.